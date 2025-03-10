السيطرة على حريق هائل في مزرعة دواجن بالغربية دون خسائر بشرية

شبّ حريق هائل داخل مزرعة دواجن بقرية برما، التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت مديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في مزرعة دواجن بقرية برما، وانبعاث أدخنة كثيفة تغطي سماء المركز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز طنطا، تحت إشراف الرائد محمد العسال، رئيس مباحث المركز، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وبحسب التحريات والمعاينة الأولية، تبين تفحم المزرعة بالكامل، ونفوق أعداد كبيرة من الدواجن والكتاكيت.

وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتداد النيران إلى المنازل المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى انتداب فريق الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحريق وتقدير الخسائر والتلفيات، كما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.