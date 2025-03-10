أبرز البرازيلي رودريجو، مهاجم ريال مدريد، اليوم الاثنين، قبل يومين من الديربي الحاسم، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتلتيكو مدريد، أن هذه المواجهة تمثل حدثا خاصا بالنسبة له، لا سيما في هذه البطولة.

وقال رودريجو، خلال مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "المباريات أمام أتلتيكو مدريد دائما لها أجواء مختلفة، لأنها تتعلق بالديربي".

وواصل: "نحن الفريقان الأكبر في المدينة.. الأجواء تكون مختلفة، واللعب أمامهم مناسبة خاصة".

وتابع: "اللعب بجوار مبابي وفيني أمر خاص للغاية.. اللعب بجوار لاعبين كبار هو بمثابة حلم، وكذلك أن تكون جزءا من هذا الهجوم".

وأردف الدولي البرازيلي: "التفاهم بيننا يزداد يوما بعد يوم، ونعرف بعضنا بشكل أكبر، ونظهر بشكل أفضل.. هذه مجرد بداية، لأن أمامنا تاريخ رائع لنكتبه".

واعتبر أن الريال تطور على مدار دوري الأبطال، هذا الموسم، بعد بداية مهتزة خلال مرحلة الدوري.

كما أبدى رودريجو امتنانه لمدربه الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الذي تجمعه به "علاقة خاصة"، وكان سببا رئيسيا في تطوره "منذ اليوم الأول لقدومه".