الخارجية الفلسطينية: قطع الكهرباء ومنع المساعدات عن شعبنا إمعان في جرائم الإبادة

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إقدام وزارة الطاقة الإسرائيلية على قطع الكهرباء عن قطاع غزة، قائلة إنه يعد تعميقاً لحرب الإبادة والتهجير والكارثة الإنسانية في قطاع غزة على جميع مستويات حياة المواطن، خاصة في ظل إمعان الاحتلال منع وصول المساعدات الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع يعانون أبشع أشكال التطهير العرقي.

كما أدانت الخارجية في بيان لها، اليوم الإثنين، جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في شمال الضفة الغربية المحتلة، خاصة في مدن ومخيمات محافظتي جنين وطولكرم، بما في ذلك جرائم التدمير الممنهج والتهجير والضم.

ورأت أن ازدواجية المعايير الدولية وعدم تطبيق قرارات الأمم المتحدة والأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية؛ يشجع دولة الاحتلال على تصعيد إجراءاتها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني.

وطالبت الوزارة بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية الدولية لشعب فلسطين وإسعافه وإغاثته، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال تجاه الفلسطينيين.