تحدث آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجيلزي، عن مباراة باريس سان جيرمان والمقرر لها غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يلتقي ليفربول مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، غدًا الثلاثاء، على ملعب آنفيد، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول تفوق في مباراة الذهاب على باريس سان جيرمان بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب حديقة الإمراء.

وقال سلوت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة باريس سان جيرمان: «باريس لديهم مدرب رائع ويتمتع بجودة عالية، لذا يتعين علينا أن أن نكون في أفضل حالاتنا غدًا».

أضاف: «لم أتفاجىء بأدائهم في مباراة الذهاب. قبل أن نلعب المباراة، شاهدت العديد من مبارياتهم لأننا حصلنا على وقت أطول قليلًا من المعتاد وقد أعجبت حقًا بالكثافة التي يلعبون بها، وتماسك الفريق، والتبديلات في خط الوسط».

وأردف: «إنهم فريق متكامل للغاية، وفريق جيد الإدارة وأعتقد أننا شهدنا ذلك يوم الأربعاء الماضي».

وأكمل: «بعض الناس قالوا إننا لعبنا بشكل سيئ، لا أتفق معهم. أعتقد أنهم لعبوا بشكل رائع. لا أعتقد أننا واجهنا هذا الموسم فريقًا يجمع بين كل هذه الجودة وكل هذه الكثافة. لكنني أعتقد أننا نستطيع أن نتحسن».

وبسؤاله هل تعد مباراة باريس هي الأهم لفريق ليفربول في الموسم حتى الآن؟ رد قائلا: «نعم لأنها التالية!».