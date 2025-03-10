تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 10 مارس 2025.

• جاءت الأسعار كالتالي:

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي 3جنيها ليتراوح بين 74 إلى 78 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.

‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.

‏‎وتراجع سعر سمك البياض 40جنيها ليتراوح بين 110 إلى 170 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 90 إلى 140 جنيها.

وزاد سعر سمكة موسى 10جنيهات ليتراوح بين 200 إلى 330 جنيها للكيلو.

‏‎واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 330 جنيها.

‏‎واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو. ‏‎

واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.

‏‎وثبت سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 580 إلى 680 جنيها.

‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيها.

‏‎وزاد سعر السمك بوري 5جنيهات ليتراوح بين 135 إلى 195 جنيها.

‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.