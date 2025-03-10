تباينت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 10 مارس 2025.
• جاءت الأسعار كالتالي:
وارتفع سعر كيلو السمك البلطي 3جنيها ليتراوح بين 74 إلى 78 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليترواح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
وتراجع سعر سمك البياض 40جنيها ليتراوح بين 110 إلى 170 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 100 إلى 550 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 90 إلى 140 جنيها.
وزاد سعر سمكة موسى 10جنيهات ليتراوح بين 200 إلى 330 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 200 إلى 330 جنيها.
واستقرت أسعار الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 150 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 180 إلى 320 جنيها.
وثبت سعر كيلو الجمبري الجامبو ليتراوح بين 580 إلى 680 جنيها.
واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 170 إلى 370 جنيها.
وزاد سعر السمك بوري 5جنيهات ليتراوح بين 135 إلى 195 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.