محافظ الجيزة يصدر قرارا بتحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية بالمستودعات

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة قرارا بتحديد أسعار أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري لأصحاب المستودعات والمفوضين وشباب الخريجين، على أن يتم تسليمها للمواطنين وفقا للأسعار المحددة.

وجاءت أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلية والتجارية وفقا لقرار المحافظ على النحو التالي:

- أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كيلو جرام): 275 جنيها تسليم داخل أرض المستودع - 285 جنيها تسليم خارج المستودع "توصيل".

- أسطوانة البوتاجاز التجاري (25 كيلو جرام): 550 جنيها تسليم داخل أرض المستودع - 570 جنيها تسليم خارج المستودع "توصيل".

وشدد محافظ الجيزة على مديرية التموين والتجارة الداخلية بتكثيف الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز على مستوى المحافظة؛ للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وعدم بيع الأسطوانات بأزيد من السعر المحدد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واعتبارا من الساعة الثالثة صباح يوم الثلاثاء، رفعت مصر رسميا أسعار البنزين بأنواعه والسولار وغاز تموين السيارات، وفق بيان الوزارة الصادر اليوم.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

- بنزين 95: 24 جنيها للتر بدلا من 21 جنيها سابقا.

- بنزين 92: 22.25 جنيه بدلا من 19.25 جنيه.

- بنزين 80: 20.75 جنيه بدلا من 17.75 جنيه.

- السولار.: 20.50 جنيه بدلا من 17.5 جنيه.

- غاز تموين السيارات: 13 جنيها لكل متر مكعب بدلا من 10 جنيهات.