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العراق: القرار الأمريكي بشأن الحرس الثوري الإيراني لا يعزز استقرار المنطقة

بغداد - د ب أ:
نشر فى : الأربعاء 10 أبريل 2019 - 2:55 م | آخر تحديث : الأربعاء 10 أبريل 2019 - 2:55 م

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، بأن المنطقة بحاجة إلى قرارات تساهم بتعزيز الاستقرار فيها.

وقال الصحاف، في بيان صحفي اليوم، إن "منطقتنا بحاجة إلى قرارات تساهم بتعزيز الاستقرار فيها، وأن قرار الولايات المتحدة الأخير بشأن الحرس الثوري الايراني لا يأتي في هذا السياق".

وأضاف: "نتمسك بموقفنا الثابت، ولن نسمح بأن تكون أراضي العراق مقرا، أو ممرا لإلحاق الضرر بأي من دول الجوار".

وقال: "لسنا مع تحالفات سياسية، ولن ننحاز لخطاب المحاور، وسنكون فاعلين في أي مبادرة تنعكس إيجابا على أمن المنطقة".

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