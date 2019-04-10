سفير أرمينيا يشيد بمناخ الاستثمار في مصر نتيجة للإصلاحات الاقتصادية

أشاد كارين جريجوريان سفير أرمينيا بالقاهرة بمناخ الاستثمار في مصر ، ووصفه بأنه "جيد جدا" نتيجة للاصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية.

وقال سفير أرمينيا بالقاهرة في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن المشروعات القومية مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة تعد أساسا لاستثمارات ضخمة وتوفر فرصا طيبة للشركات الأرمينية . مشيرا إلي أنه يلقي الضوء على هذه المشروعات ويوفر المعلومات عنها لمجتمع الأعمال في أرمينيا.

وأضاف أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع الدول الأفريقية وتحرص علي استخدام منصات مختلفة لمزيد من التعاون المتكامل مثل منظمة الفرانكوفونية التي ترأسها حاليا أرمينيا . معربا عن ثقته بأن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي ستكون فرصة ممتازة لأرمينيا لدعم العلاقات السياسية والاقتصادية مع القارة الأفريقية.

وأكد أن مصر ستكون بوابة أرمينيا لأفريقيا مع الوضع في الاعتبار علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين . مشيرا إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تتزامن مع رئاسة أرمينيا للاتحاد الاقتصادي الأوراسي هذا العام مما يتيح العديد من الفرص لكلا الطرفين.

وحول الزيارات بين البلدين، أكد أهمية تبادل الزيارات والاتصالات رفيعة المستوي بين الجانبين ، . مشيرا إلى أنه تم عقد لقاءات ناجحة جدا منذ بداية هذا العام حيث بحث الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء مع نظيره الأرميني في يناير الماضي الأجندة الموسعة للتعاون الاقتصادي الثنائي بحضور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي التي ترأس اللجنة العليا المصرية الأرمينية المشتركة ، وذلك علي هامش منتدي دافوس.

وأضاف أن لقاء وزيري الخارجية المصري والأرميني الذي عقد على هامش مؤتمر الأمن بميونيخ في فبراير الماضي كان فرصة طيبة لمناقشة أولويات الأجندة الثنائية ، بالاضافة إلي تبادل الآراء حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة الأزمة السورية.

وردا علي سؤال حول السياحة ، قال سفير أرمينيا بالقاهرة إن مصر أصبحت مقصدا سياحيا الأكثر شعبية وتفضيلا للسائحين الأرمن، حيث بلغ عدد السائحين الأرمن الذين يقضون إجازاتهم في مصر 12 ألف سائح عام 2018، ومن المتوقع أن زيادة أعدادهم في ضوء تسيير ست رحلات مباشرة أسبوعيا من أرمينيا إلي مدينتي شرم الشيخ والغردقة منذ بداية هذا العام.

وبشأن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي ، أفاد بأنه تم عقد الجولة الأولي من المفاوضات بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي في يناير الماضي بالقاهرة بمشاركة نائب رئيس الوزراء الأرميني مهير جريجوريان الذي ترأس الوفد الأرميني . مشيرا إلى أن جريجوريان أجري مباحثات مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.

وأوضح أن جريجوريان أكد دعم أرمينيا باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأورواسي لإبرام مصر اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد . معربا عن اعتقاده بإمكانية التوقيع على الاتفاقية بنهاية هذا العام.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستشكل دفعة قوية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروسي وبين مصر وأرمينيا على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مصر توفر فرصا جديدة أيضا لدخول الشركات الأرمينية إلى الأسواق الأفريقية.