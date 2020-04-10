طوكيو تطالب أعمال وجامعات بالإغلاق في ظل ارتفاع أعداد مصابي كورونا

طالبت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، اليوم الجمعة، من بعض الشركات والجامعات في المدينة إغلاق أبوابها، وذلك بعد تسجيل العاصمة اليابانية زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد.

ووجهت كويكي طوكيو طلب الإغلاق إلى جميع المسارح وأماكن الترفيه والجامعات والمنشآت التجارية والمرافق الرياضية، والفعاليات ومراكز إقامة المعارض، في محاولة لاحتواء تفشي الفيروس.

كما طلبت كويكي من الحانات والمطاعم أن تغلق أبوابها بحلول الثامنة مساءً، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ منتصف الليلة، الجمعة.

وأعلنت حاكمة طوكيو تقديم إعانات للشركات الصغيرة التي تمتثل لطلب الإغلاق، بتخصيص مبلغ 500000 ين (4610 دولار أمريكي) للشركة التي تدير متجرا واحدا، ومليون ين، للشركة التي تدير منافذ بيع متعددة.

وأوضحت كويكي أن طوكيو تمر "بوضع متشنج... لقد قمنا بوضع الإجراءات، مع إعطاء أولوية قصوى لحماية أرواح سكان طوكيو".

وأعلنت طوكيو اليوم الجمعة تسجيل 189 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، وهو ثالث يوم على التوالي يشهد تسجيل زيادة قياسية في أعداد المصابين، ليصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في المدينة إلى أكثر من 1700.

وسجلت اليابان أمس الخميس 576 حالة إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي المصابين في البلادإلى 6255، بينهم 712 مصابا كانوا على متن سفينة سياحية احتجزت قيد الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في شهر فبراير، وذلك بحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 110 شخصا توفوا نتيجة العدوى بالفيروس.