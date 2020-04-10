اشتية: موافقة أوروبية على تسريع صرف منحة مالية لفلسطين في مواجهة فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي وافق على طلب فلسطيني بتسريع صرف منحة مالية قيمتها 40 مليون يورو لدعم جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال اشتية في بيان إن الاتحاد الأوروبي تعهد بصرف المنحة المالية قبل موعدها المحدد نهاية العام "لضمان تمكننا من تلبية النفقات الإضافية المتوقعة في خطة مواجهة تفشي فيروس كورونا".

ورحب اشتية بحزمة المساعدات من الاتحاد الأوروبي لدعم السلطة الفلسطينية في مواجهة تفشي الفيروس، وتشمل إعادة توجيه مبلغ بقيمة 20 مليون يورو من المساعدات التنموية والتطويرية بحيث سيذهب 5ر9 مليون يورو منها لدعم المستشفيات الفلسطينية في القدس، و5ر5 مليون يورو لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و5 مليون يورو لدعم العائلات الفقيرة.

وذكر أن "الاتحاد الأوروبي تعهد بتوفير 9ر6 مليون يورو إضافية كمساعدات إنسانية للمنظمات غير الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة الموجودة على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة لمساعدتها في مواجهة الفيروس، إضافة إلى 4 ملايين يورو ستقدم لوكالة أونروا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في هذا الظرف الطارئ".

وأعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي في القدس في بيان صحفي عن حزمة مساعدات تبلغ حوالي 71 مليون يورو لمواجهة فيروس كورونا في فلسطين.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كوهان فون بورغسدورف "إن وباء كورونا هو حالة طوارئ عالمية غير مسبوقة في مجال الصحة العامة لها تداعيات على مواطنينا ومجتمعاتنا واقتصاداتنا، وهذا هو وقت التضامن بين الشعوب والوقت الذي نقف فيه معا".