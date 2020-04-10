تأزم وضع سفينة إنقاذ تحمل مهاجرين أمام السواحل الإيطالية

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يتفاقم وضع سفينة الإنقاذ "آلان كردي" في البحر المتوسط وعلى متنها 150 مهاجرا، وفقا لما ذكره جوردن إيزلر المتحدث باسم منظمة سي آي المالكة للسفينة يوم الخميس.

وأضاف إيزلر أن قائدة السفينة بيربل بويسه طلبت من مركز الإنقاذ الإيطالي مواد غذائية وأدوية ووقودا للسفينة، وأضاف أن "آلان كردي" تتواجد حاليا بالقرب من جزيرة لامبيدوسا.

كانت السفينة التي ترفع العلم الألماني حملت المهاجرين يوم الاثنين الماضي من السواحل الليبية، وقال المتعاونون مع حملات الإنقاذ إن هؤلاء المهاجرين لا يستطيعون النوم لعدم توافر مكان كاف لنومهم.

تمر "ألان كردي" بوضع صعب بعد أن صارت إيطاليا لا ترى نفسها مرفأ آمنا للمهاجرين بعد تفشي أزمة فيروس كورونا.

كانت روما استقبلت قبل الأزمة العديد من الذين تعرضوا للخطر داخل مياه البحر، أما الآن فطالبت الحكومة الإيطالية ألمانيا بالتصرف لحل مشكلة "ألان كردي".

وكانت وزارة المواصلات الإيطالية أعلنت يوم الأربعاء مسؤولية الحكومة الألمانية عن السفينة.

وتحتج إيطاليا في ذلك بأنها لا يمكنها تقديم الرعاية الصحية للمهاجرين الآن في ظل الأزمة التي تمر بها.