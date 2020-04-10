حرس الحدود السعودي ينقذ برازيلي وبلجيكية على متن سفينة في البحر الأحمر

أجلت فرق حرس الحدود بمحافظة الليث، غربي السعودية، راكبا برازيليا (86 عاما)، يعاني مشكلات صحية بالكلى وضيقا في التنفس، وابنته كمرافقة له، وكذلك راكبة بلجيكية (73 عاما)، برفقة زوجها، من على متن إحدى السفن، غرب جزيرة فرسان في البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر القريني، في بيان له اليوم الجمعة "أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تلقى اتصالا من مركز البحث والإنقاذ الإيطالي في روما يفيد بوجود حالتين مرضيتين على متن السفينة، بحاجة إلى إجلاء طبي".

وأضاف أن سفينة الركاب الإيطالية، "كوستا ديليتسيوسا"، كانت متجهة من ميناء السلطان قابوس بسلطنة عمان إلى ميناء السويس المصري، مؤكدا أن الحالتين ليس لديهما أي أعراض أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد.