الكويت: 83 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي المسجلة 993

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، اليوم الجمعة، تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 993، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

كان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن في وقت سابق صباح اليوم، شفاء 12 حالة من الحالات التي كانت قد أصيبت بمرض فيروس كورونا ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض حتى الآن إلى 123 حالة.

أما بالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة فقد بلغ عددها 26 حالة هي 16 مستقرة وعشر حرجة وبذلك يصبح مجموع الحالات المصابة بالمرض وما زالت تتلقى الرعاية الطبية 869 حالة.