وزير التنمية المحلية يوقف رئيس حي ١٥ مايو عن العمل بعد اتهامه بالبناء المخالف

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارا بإيقاف البير الفونس أسعد رئيس حي ١٥ مايو بمحافظة القاهرة وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة بتهمة البناء المخالف في الدقي.

وأكد شعراوي، في تصريحات صحفية له، السبت، أنه لا أحد فوق القانون وسيطبق علي جميع العاملين بالإدارة المحلية ، وسيتم محاسبة المقصرين مهما كان موقعهم أو وظيفتهم طالما ثبت ارتكابهم أي مخالفات خاصة وأن من مهام وظيفتهم هو الحفاظ على هيبة الدولة، ومنع ارتكاب المخالفات.

وشدد على أن أي مخالف بالمحليات سيلقى جزاءه تأكيدا على دولة القانون ومواجهة أي تجاوزات أو مخالفات بكل حسم.

وكانت محافظة الجيزة، قد أصدرت بيانا يؤكد قيام رئيس حي ١٥ مايو بالبناء بشكل مخالف وبدون ترخيص بأحد العقارات بحي الدقي في 16 شارع الأرنائوطي المتفرع من سليمان جوهر ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.