روسيا: إطلاق 4 صواريخ كروز على أهداف عسكرية أوكرانية



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن ضرب أهداف عسكرية أوكرانية بأربعة صواريخ من نوع «كاليبر» من فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود.



ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق الصواريخ على منشآت البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.



كما أشارت الدفاع الروسية إلى إن عملياتها العسكرية في أوكرانيا، نجحت في الساعات الماضية في تدمير عدة أهداف عسكرية أوكرانية، شملت نقطة وصول للمقاتلين المرتزقة.



وقالت الوزارة في بيان صحفي لمتحدثها الرسمي، إيجور كوناشينكوف، إن صواريخ بحرية ضربت قاعدة لكتيبة من القوميين الأوكرانيين في منطقة دنيبروبتروفسك، حيث يصل المرتزقة الأجانب.



ووفقا للوزارة، قصف الطيران الروسي 86 منشأة عسكرية شملت نقطتي تحكم، ومخزني ذخيرة، و3 قواعد وقود، و49 نقطة قوية محصنة، كما دمرت القوات 8 طائرات أوكرانية دون طيار في الهواء.