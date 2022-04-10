صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة مانشستر سيتي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم بشكل عام، والإنجليزية بشكل خاص، إلى ملعب الاتحاد في الخامسة والنصف من مساء اليوم، الأحد، حيث قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بين مانشستر سيتي متصدر الترتيب، وملاحقه ليفربول، ضمن 4 مباريات تقام اليوم لحساب منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة البريميرليج.

في أهم وأقوي مباريات اليوم، يحل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على مانشستر سيتي، في مباراة ربما تحدد بشكل كبير بطل الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل مانشستر سيتي صدارة المسابقة برصيد 73 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة أمام ليفربول منافسه في مباراة اليوم، قبل 8 جولات من النهاية.

وبعدما كان ليفربول متخلفاً عن سيتي بفارق 14 نقطة، في إحدى مراحل الدوري، نجح في تقليص الفارق إلى نقطة واحدة فقط بفضل 10 انتصارات على التوالي.

ويعول كلوب على ثبات تشكيله مع القوة الهجومية المتمثلة في محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز ودييجو جوتا.

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكساندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك وأندرو روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا، فابينيو وتياجو ألكينتارا.

الهجوم: لويس دياز، ساديو ماني ومحمد صلاح.