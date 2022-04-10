علق الإعلامي عمرو أديب، على التقرير الذي أعدته الجزيرة حول مسلسل «الاختيار 3»، قائلا في تهكم، إن الجزيرة لم يكن لديها مشكلة مع المسلسل.

وأضاف، أثناء تقديم برنامج «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم السبت، في تهكم، أن الجزيرة لديها مشكلة مع الفنان ياسر جلال، معقبًا: «بيكرهوه من زمان جدا، معرفش إيه مشكلتهم معاه».

وتابع ساخرًا: «أول ما جيه المسلسل وفيه ياسر جلال الجزيرة اتضايقت، اوعوا تفتكروا إن موقف الجزيرة ده ضد مصر ولا 30 يونيو ولا مع الإخوان، أبدا الجزيرة اتصالحت معانا وكويسة جدا، لكن هو ياسر جلال».

وواصل تهكمه: «الجزيرة مكنش هيكون عندها مشكلة إذا قدم الدور أي شخص آخر غير ياسر جلال، لو جبتوا أمير كرارة يعمل عبدالفتاح السيسي كان هيبقى كويس.. هي الجزيرة من زمان عندها طار مع ياسر جلال، بيكرهوه عمى».

وذكر أنه حتى إذا قال الناس للجزيرة أن ياسر جلال جيد، فإنها لن تغير موقفها أيضًا، قائلا: «لو الناس اللي برا الجزيرة قالوا للقناة إن ياسر جلال كويس وعلاقتنا ابتدت تبقى كويسة معاه، الجزيرة دماغها هو هو وياسر جلال مش قابلينه».

واستكمل: «مهما عمل ياسر جلال هتفضل فيه مشكلة معاه، إنما الجزيرة حلوين وكويسين ومفيش أجمل من كده ومواقفهم هايلة بصراحة، ده وزير الخارجية كان هنا وتمنى لنا الفوز في مباراة السنغال أكتر من كده إيه؟».

وواصل سخريته، بأن مشكلة فضائية الجزيرة شخصية مع الفنان ياسر جلال، مضيفًا: «كلها يومين وهيعملوا تقرير تاني عن إن إزاي المسلسل ده جيد وبيشوف إرادة وبطولات المصريين، لكن مظنش هيقولوا ياسر جلال كويس، هيفضلوا بردوا عندهم موقف منهم».

وكان الناقد الفني طارق الشناوي، علق على تقرير أعدته قناة «الجزيرة» القطرية حول مسلسل «الاختيار 3»، مؤكدًا أن مقدمة التقرير بدت «منحازة جدًا ضد الحقيقة والمنطق».

وقال الشناوي، في مداخلة مع قناة «الجزيرة»: «بدايةَ، المقدمة التي استمعت لها عن المسلسل منحازة جدًا، لسبب أن 90% من الشباب يتذكرون جيدًا ما حدث، والمصريون كان ينبغي أن يتخلصوا من كابوس الإخوان».