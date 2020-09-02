 نجوم السماء.. محمد كيلاني بعد تجربة سكاي دايفينج: بلدنا حلوة أوي - بوابة الشروق
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نجوم السماء.. محمد كيلاني بعد تجربة سكاي دايفينج: بلدنا حلوة أوي

أسماء الدسوقي
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 6:42 ص | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 6:42 ص

حل الفنان محمد كيلاني، ضيفًا على برنامج «نجوم السماء»، الذي يعرض عبر قنوات «الأولى» و«ON» و«DMC»، في ثامن حلقاته، مساء اليوم السبت.
وقبل خوض مغامرة القفز بالمظلات في الغردقة، قال إنه يخاف من الثعابين بشدة، معقبًا: «عندي فوبيا منهم».
وحول عمله مع هنا الزاهد وأسماء أبو اليزيد، عقب: «شغلي مع الاتنين بسطني جدا، علاقتنا كويسة قدام الكاميرا، فيه كيميا لطيفة».
وأعرب عن سعادته البالغة بهذه التجربة التي وصفها بالعظيمة، قائلا: «خبرة عظيمة لازم الناس كلها تجرب تعملها، بلدنا حلوة أوي، معتقدش فيه حتة في العالم عندها المواقع اللي عندنا».
ويستضيف البرنامج، نجمًا في كل حلقة، ليقفز من ارتفاع 14 ألف قدم، وذلك بالتعاون مع فريق سكاي دايف فاروس الذين قدموا عروض القفز بالمظلات في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، وفي كل حلقة يكتشف البرنامج مكانا جديدا في مصر «من السماء»، حيث يشمل جولات في كل أنحاء مصر.
وتقدم أغنية التتر الفنانة هلا رشدي، ويشارك في البرنامج عدد كبير من النجوم، أبرزهم دينا الشربيني، ومحمد فراج وبسنت شوقي، ورانيا يوسف، ومحمود الونش، وهبة مجدي ومحمد محسن، وعلا رشدي وأحمد داود، وهدى المفتي، ومايان السيد، وشريف مدكور، ونيللي كريم، وهايدي موسى، وسلمى أبو ضيف، وآدم الشرقاوي.

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