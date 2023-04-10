عمرو محمود ياسين عن جعفر العمدة: السيناريو سر نجاح المسلسل

أشاد المؤلف عمرو محمود ياسين بمسلسل "جعفر العمدة" والنجاح الكبير الذي يحققه منذ بداية موسم رمضان، وكتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "نرجع ونقول إن السيناريو هو الأساس والعنصر الأهم في صنع عمل درامي كبير".

وتابع: "الحقيقة محمد سامي ومهاب طارق مقدمين سكريبت في منتهى القوة، أحداث وشخصيات مبنية بناء متقن وخطوط درامية ممتدة ومترابطة بذكاء كبير، كل الشخصيات ليها قيمة و أهمية و عنصر التشويق حاضر بكل حلقة بشكل متصاعد، نهايات الحلقات كلها في غاية القوة تجبرك على انتظار الحلقة القادمة".

واستطرد: "ويكفي أن المسلسل النهاردة في وسط المتعة والتسلية بيسلط الضوء على موضوعات ومشاكل خطيرة زي ما لفت النظر في حلقة أمس واليوم إلى قضية إن بعض السيدات بتقدر تخلع زوجها غيابيا بدون علمه ليدق جرس إنذار حول هذا الموضوع الذي يحتاج إلى إعادة نظر قانونا بشكل يضمن حقوق كل الأطراف".

وأكمل: "نأتي للإخراج المتميز جدا لمؤلف القصة أيضا، وشريك السيناريو محمد سامي، اللي بالتأكيد هو أكثر شخص عارف هو محتاج إيه من كل شوت، وقادر على إدارة الممثلين بشكل ذكي، لما بتبقي العناصر دي كلها موجودة في حضور نجم كبير، وموهبة بحجم محمد رمضان ونجمات مهمين زي الرائعة هالة صدقي، وإيمان العاصي، ومنه فضالي، ومي كساب، وزينة، فأكيد النتيجة هتكون أن الوطن العربي كله بيتفرج على المسلسل، وكل الفنانين مقدمين أدوارهم بشكل صادق".

وأردف: "أنا بتفرج مصدق إن ده جعفر العمدة، وإن دي صفصف ودلال، وثريا، ونرجس، مصدق سيد العمدة اللي بيأدي الدور باقتدار الممثل المتمكن أحمد فهيم، وعصام السقا بكل أمانه تطور بشكل كبير جدا جدا، برافو، كذلك الدكتور أحمد عبدالله اللي نسيت إنه أصلا دكتور بشخصية رائعة وراقية في الحقيقة".

وواصل: "مصدق جدا إنه "كارم" أشر خلق الله، وطبعا الممثل الشاب الصاعد أحمد داش لحد دلوقتي مقدم دوره بشكل متميز جدا، ومجدي بدر العائد من بعيد ليؤكد أحقيته بالتواجد دائما على الشاشة في دور بلال شامة".

واختتم: "أنا سعيد بالمسلسل ده وسعيد بنجاحه، لأن تعب الناس على شغلها واضح، فألف مبروك هذا النجاح".

مسلسل" جعفر العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين منهم زينة ومي كساب وإيمان العاصي وهالة صدقي وأحمد داش.