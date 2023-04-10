نادي الأسير: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 100 فلسطيني من أريحا الهادئة نسبيا منذ مطلع 2023

قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، إن 100 حالة اعتقال سجلت في محافظة "أريحا"، المعروفة بهدوئها نسبيا، منذ مطلع العام الجاري، وتركزت في مخيم "عقبة جبر"، الذي شهد مواجهة متصاعدة مع الاحتلال الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة، مبينا أن من بين المعتقلين عشرة أطفال.

وأضاف النادي - في بيان صحفي مُقتضب - أن 32 من بينهم ما زالوا رهن الاعتقال، وجزء منهم رهن التّحقيق حتّى اليوم، كما أن مجموعة منهم أُصدر بحقّهم أوامر منع لقاء المحامي.

وتابع أن من بين المعتقلين أقرباء لشهداء من الدرجة الأولى، من بينهم المعتقل الإداريّ وائل عوضات (51 عامًا)، وهو والد الشهيدين رأفت وإبراهيم، ووالد الأسير عبد الحافظ عوضات.

وأوضح أن سلطات الاحتلال حولت 15 منهم إلى الاعتقال الإداري، من بينهم وائل عوضات.

وذكر نادي الأسير، أنّ غالبية من تم اعتقالهم تعرضوا لعمليات تنكيل، وتهديد، وتعذيب، والتي طالت عائلاتهم، عدا عن عمليات الاقتحام المتكررة لمنازل المواطنين.

وأكد أنه ومن خلال الشّهادات والمتابعة فإن سياسة (العقاب الجماعي) كانت أبرز السّياسات التي تعمّدت سلطات الاحتلال استخدامها بحقّ المواطنين في أريحا، وتحديدا في مخيم عقبة جبر، الذي تعرض لأكثر من عدوان منذ مطلع العام الجاري.