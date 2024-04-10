جمهور روما يقرر سداد غرامة مانشيني

قرر جمهور روما سداد 5 آلاف يورو، وهي قيمة الغرامة الموقعة على جيانلوكا مانشيني بسبب تلويحه بعلم بألوان لاتسيو يحمل رمز الفأر، في ختام ديربي روما بين الجارين اللدودين الذي انتهى لصالح الذئاب بهدف من رأسية لمانشيني.

ولم يفز روما على لاتسيو منذ 2020، لذا كان احتفال مانشيني صاخبا، حيث التقط علما من المدرجات باللونين الأزرق والأبيض المميزين للاتسيو لكن مع وجود فأر على شكل درع مختوما على العلم.

وصرح اللاعب لاحقا أنه أخذ أول علم وجده ولم يكن ينوي إهانة أي أحد.

لكن هذه الحجة لم تقنع القضاء الرياضي التابع للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، والذي فرض عليه أمس الثلاثاء غرامة قدرها 5 آلاف يورو، إلا أن جمهور روما أعلن إطلاق حملة جمع أموال بعنوان (سندفع غرامة مانشيني!).