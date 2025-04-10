تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلاً بعنوان " عيد الربيع " لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو شريف محى الدين و بمشاركة عازف الڤيولينه عثمان المهدى وذلك في الثامنة مساء الجمعة ١١ أبريل على مسرح سيد درويش " أوبرا الاسكندرية "، ضمن فعاليات وزارة الثقافة.

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الكلاسيكية العالمية التى كتبها كبار المؤلفين للآلات الوترية منها متتابعة دون كيشوت لـ جورج فيليب تيليمان، كونشيرتو جروسو رقم ٤ لأركانجيلو كوريللى، أندانتى إحتفالى لـ جان سيبليوس، فالس الزهور لتشايكوفسكى، كونشيرتو جروسو لجورج فريدريك هاندل، الكونشيرتو الأول( الربيع) لأنطونيو فيفالدى.

جدير بالذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتور جهاد داوود وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافى بين مصر ومختلف دول العالم.