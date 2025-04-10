إصابة 5 أشخاص إثر تصادم سيارة وتروسيكل في الإسكندرية

أُصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الخميس، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة "ملاكي"، ودراجة نارية "تروسيكل"، وذلك أثناء سيرهما على الطريق في منطقة برج العرب، غربي الإسكندرية.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية اللواء حسن عطية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، وغرفة عمليات شرطة المرور، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق برج العرب أمام نادي سموحة الجديد في اتجاه المنطقة الصناعية الأولى، مع وجود مصابين.

وبانتقال الشرطة، رفقة فريق الإنقاذ، وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، تبين من المعاينة والفحص الأولي حدوث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة "تروسيكل"، وذلك أثناء سيرهما على الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كلٍ من: "طاهر.س.ش"، 50 عامًا، و"سيف.ف.ع"، 16 عامًا، و"مصطفى.م.ع"، 13 عامًا، و"محمود.م.م"، 15 عامًا، و"مستور.م.ي"، 47 عامًا، بإصابات متنوعة بمختلف أنحاء الجسم، ما بين سحجات وجروح وكسور.

ووفقًا لمصدر أمني، فقد تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى العامرية العام، وآخرين إلى مستشفى برج العرب، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.



