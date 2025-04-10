صعود الأسواق العالمية وسط ترحيب المستثمرين بقرار ترامب تعليق زيادات الرسوم الجمركية

صعدت مؤشرات الأسواق العالمية، اليوم الخميس، حيث ارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بأكثر من 9%، مع ترحيب المستثمرين بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق زيادات الرسوم الجمركية الحادة لمدة 90 يوما، على الرغم من أن الصين كانت مستثناة من هذا الإعفاء.

وصعد مؤشر داكس الألماني، في التداولات الأوروبية المبكرة، في البداية بأكثر من 8%، ثم ارتفع، بعد ذلك بقليل، بنسبة 5ر7 % ليصل إلى 53ر21141 نقطة، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2ر7 % ليصل إلى 23ر7360 نقطة.

وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 4ر5 % ليصل إلى 02ر8090 نقطة.

ومع ذلك، انخفضت العقود الآجلة الأمريكية، كما انخفضت أسعار النفط. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4ر0 %، كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2ر0 %.

وصعد مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 1ر9 % ليصل إلى 34609 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 5ر4 % ليصل إلى 60ر7709 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 6ر6 % ليصل إلى 06ر2445 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 4ر2 % ليصل إلى 65ر20750 نقطة. وارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2ر1 % ليصل إلى 64ر3223 نقطة.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تداولات أمس الأربعاء.

وصعد مؤشر ستاندارد آند بورز 500، بنسبة 5ر9%، ليحقق ثالث أفضل يوم له منذ عام 1940. وكان المؤشر قد بدأ جلسة التداولات على هبوط، أمس الأربعاء، بسبب المخاوف من أن الحرب التجارية التي أطلقها ترامب قد تدفع الاقتصاد العالمي نحو الركود. ولكن بعد ذلك صدرت الكلمات التي كان المستثمرون في جميع أنحاء العالم ينتظرونها ويتمنون سماعها.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 2962 نقطة أي بنسبة 9ر7%، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2ر12%.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الخميس، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع 81 سنتا ليصل إلى 54ر61 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط، بواقع 93 سنتا ليصل 55ر64 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 77ر146 ين ياباني من 38ر147 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 0986ر1 دولار من 0954ر1 دولار.