البنك المركزي يستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج

كشف البنك المركزي المصري عن التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج، بمشاركة 12 بنكاً من البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وأطلق البنك المركزي مشروع رقمنة تحويلات العاملين بالخارج بهدف توفير المنتجات المصرفية للمستفيدين من التحويلات، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي ودمج المرأة في القطاع المالي الرسمي.

وبحسب المركزي، يصل عدد السيدات المستفيدات من هذه التحويلات في مصر إلى نحو 1.5 مليون سيدة، بما يعادل نحو 85% من المستفيدين.

أشار المركزي إلى منح حوافز لتشجيع المستفيدين على استخدام البطاقات مسبقة الدفع والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات مع البنوك وشركات الصرافة بدول الخليج لاستهداف العاملين بتلك الدول.