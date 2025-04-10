 الإسماعيلي يتعادل مع الاتحاد السكندري في الدوري - بوابة الشروق
الخميس 10 أبريل 2025 9:27 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الإسماعيلي يتعادل مع الاتحاد السكندري في الدوري

الشروق
نشر في: الخميس 10 أبريل 2025 - 9:11 م | آخر تحديث: الخميس 10 أبريل 2025 - 9:11 م

تعادل نادي الإسماعيلي مع ضيفه الاتحاد السكندري سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، لحساب منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثانية في الدوري العام.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب هيئة قناة السويس جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب الإسماعيلي، خصوصًا في الشوط الأول.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الإسماعيلي إلى النقطة 18 في المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة الثانية، فيما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى النقطة 19، التي يحتل بها المركز الخامس.


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