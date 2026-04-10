العراق: إمدادات الغاز من إيران ترتفع لنحو 20 مليون متر مكعب يوميا

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى العبادي، اليوم الجمعة، بأن إمدادات الغاز المستورد من إيران ارتفعت لنحو 20 مليون متر مكعب يوميا، ليشكل ذلك إدامة زخم عمل ضرورية لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق.

وقال المتحدث العراقي في تصريح صحفي "إن خطة الصيانات وأعمال التأهيل والتوسعة ورفع الأداء التشغيلي تسير بشكل عالٍ، ونقترب من الجاهزية لمواكبة الأحمال الصيفية".

وذكر أن "منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية تسجل أرقاما تصاعدية بمعدلات الإنتاج، وهناك توجيهات مشددة لمراكز السيطرة للحرص على عدالة التوزيع، وأن موسم الأمطار في البلاد مَثَّل حالة مثالية للإطلاقات المائية لمحطات الإنتاج الكهرومائية، كمحطات كهرباء سد الموصل وسد سامراء وغيرها".

كما ذكر أن "هناك تنسيقا مثاليا وغير مسبوق بين وزارتي الكهرباء والنفط لتدعيم قدرات المنظومة وتأمين الوقود والغاز الوطني".

كانت إيران قد أوقفت إمدادات الغاز إلى العراق في أواخر شهر نوفمبر الماضي وكانت بغداد تحصل على 20 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من إيران قبل توقف الإمدادات الذي تسبب في تقليص إنتاج الكهرباء.