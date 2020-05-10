«فرج الله» يتفاوض مع بنوك محلية للحصول على قرض بقيمة مليارى جنيه

تتفاوض مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية مع عدة بنوك محلية للحصول على قرض بقيمة مليارى جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت لـ«مال واعمال ــ الشروق».



اضافت المصادر ان القرض الذى تسعى الشركة للحصول عليه يضم شريحتين، احداهما لتمويل رأس المال العامل، والاخرى لهيكلة ديون مستحقة على الشركة.



وأعلن المهندس فرج عامر رئيس مجموعة فرج الله ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب عن طلب مجموعة شركاته التى تعمل فى مجال الغذاء لـ1000عامل بمصانع برج العرب، موضحا أن ذلك يأتى بعد الطلب المتزايد على منتجات المجموعة فى السوق المحلية والعالمية.



ومجموعة فرج الله هى مجموعة شركات مصرية، تعمل فى مجال الصناعات الغذائية تأسست عام 1973 على يد فرج عامر والذى يعتبر الرئيس الحالى لمجلس إدارة المجموعة.



وتعد إحدى أكبر شركات الصناعات الغذائية فى مصر، إذ تنتج العديد من المنتجات المختلفة فى مجال اللحوم المصنعة، الدجاج، الخضراوات المجمدة والفواكه، وعصائر الفاكهة المركزة، الحلويات.



ويشهد القطاع المصرفى نموا ملحوظا فى نشاط الائتمان لصالح شركات الصناعات الغذائية، على أثر تداعيات ازمة فيروس كورونا وما ترتب عليها من تزايد الاقبال على السلع الغذائية المختلفة والصناعات المرتبطة بها، وذلك بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة 3%، ضمن عدة اجراءات احترازية اتخذها البنك المركزى المصرى لمواجهة الاثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد القومى للبلاد، والتى تضمت تأجيل سداد الاقساط المستحقة على العملاء، بالاضافة إلى زيادة حدود الائتمان لتمويل رأس المال العامل للشركات.