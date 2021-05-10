«الاختيار 2» يودع لوكيشن التصوير من ميدان التحرير

ودع فريق عمل مسلسل "الاختيار 2" موقع التصوير (اللوكيشن)، صباح اليوم الإثنين، من ميدان التحرير.

جمعت المشاهد الأخيرة أبطال الجزء الأول والجزء الثاني معا في ميدان التحرير.

"الاختيار 2" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، والراحل هادي الجيار، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وآخرين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويتناول العمل بطولات رجال الشرطة المصرية في الفترة ما بين عام 2013 وحتى عام 2020.

وكان الجزء الأول من المسلسل قد تناول بطولات العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة بالقوات المسلحة المصرية، والذي استشهد عام 2017 في هجوم التكفيرين على منطقة مربع البرث بشمال سيناء، الذي كان يتمركز بها رفقة قواته لتنفيذ ضربات ضد هذه العناصر.