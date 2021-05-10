تعليق إقامة الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسي"، تعليق إقامة الدورة الـ٢٢ للمهرجان برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، والتي كان من المقرر انعقادها في الفترة من ١٩ إلى ٢٥ مايو الحالي.

وجاء ذلك بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة المهرجانات والفعاليات التي تتضمن تجمعات عامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها تؤكد إدارة مهرجان الإسماعيلية تضامنها الكامل مع توجهات الدولة حرصآ على سلامة شعب مصر الكريم.

وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد لإقامة الدورة الـ٢٢ عقب تحديد عودة الأنشطة الثقافية والفعاليات السينمائية.