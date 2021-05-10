محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام الزمالك في قمة الدوري

تقام في التاسعة والنصف مساء اليوم ، مباراة القمة 122 التي تجمع الأهلي مع الزمالك في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الفريقان المباراة، بعد أقل من 21 يوما عن لقاء الدور الاول الذي انتهى بفوز الأهلي 2/1، فالأهلي صاحب الملعب يبحث بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، عن تحد جديد له بالفوز على الزمالك واستمرار تفوقه على الأبيض، بينما يحلم الزمالك في الفوز للاقتراب خطوة من الدوري لتعويض خروجه المبكر من دوري أبطال افريقيا.

وتعد مواجهة اليوم، هي الرابعة بين الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك.

والتقى الثنائي في مواجهتين عام 2015 بدوري أبطال إفريقيا، عندما كان الفرنسي مدربا لمازيمبي الكونغولي، بينما كان موسيماني مدربا لصن داونز الجنوب إفريقي.

كانت المباراة الأولى في ذهاب دور الـ32، ونجح الفرنسي في الفوز 3/1، بينما فاز الجنوب إفريقي في الإياب 0/1، و ودع البطولة، قبل أن ينجح مازيمبي تحت قيادة كارتيرون في التتويج باللقب.

وجاءت المواجهة الثالثة بينهما الشهر الماضي، حيث فاز الأهلي على الزمالك، بثنائية محمد شريف، بينما أحرز محمود شيكابالا هدف الأبيض الوحيد.

وتعد صفوف الأهلي، شبة مكتملة، بعد عودة معظم المصابين باستثناء التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجايي وحمدي فتحي، في الوقت الذي عاد معظم اللاعبين الذين غابوا عن المباريات الماضية.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات ومحمد شريف.