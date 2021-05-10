فصائل فلسطينية تطلق رشقات صواريخ على إسرائيل في ظل توتر في القدس

قالت مصادر فلسطينية إن فصائل مسلحة أطلقت اليوم الاثنين "رشقات صواريخ" من قطاع غزة على إسرائيل في ظل توتر في القدس.

وتم إطلاق الرشقات مع انتهاء مهلة عند السادسة بالتوقيت المحلي أعلنتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" لإسرائيل لسحب قواتها ومستوطنيها من المسجد الأقصى والشيخ جراح في شرق القدس.

وذكر الناطق باسم القسام المكنى "أبو عبيدة" في بيان مقتضب "قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".

وفي وقت سابق أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أن "المقاومة الفلسطينية مستعدة ومتحفزة" للرد على ما يجرى في الأقصى في شرق القدس.

وقال هنية في تصريح صحفي مكتوب إن "المقاومة مستعدة ومتحفزة ولن تقف مكتوفة الأيدي، وستكون كلمتها هي كلمة الفصل في المعركة إن لم يتراجع الاحتلال ويضع حدا لمخططاته الشيطانية".

وأضاف أن "الاحتلال لا يحترم تعهدات ولا يلتزم بشيء، وعليه أن يرفع يده الآثمة عن القدس والأقصى والشيخ جراح، وهو يتحمل المسؤولية عن كل التداعيات بكل أبعادها".

ويشهد المسجد الأقصى منذ صباح اليوم مواجهات عنيفة إثر اقتحام الشرطة الإسرائيلية باحات المسجد لإخراج المصلين المرابطين فيه في وقت أعلنت مصادر طبية عن إصابة أكثر من 300 فلسطيني حالة 7 منهم خطيرة.

وقال مسئولون في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن الشرطة الإسرائيلية "هاجمت المسجد الأقصى بشكل همجي وغير مسبوق وفرضت عليه حصارا لإخلاء جميع المصلين المرابطين منه".

وكانت إسرائيل أعلنت أمس عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوب أراضيها وردت بقصف مدفعي استهداف مواقع رصد تابعة لكتائب القسام شرق القطاع.