متحدث محافظة القاهرة: نجري جولات ميدانية في مناطق التجمعات لمتابعة الإجراءات الاحترازية

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن المحافظ تجري بجولات ميدانية بنفسه في القاهرة ليتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية، موضحًا أنه لا يقتصر على الشوارع الرئيسية فقط، وإنما يتفقد جميع المناطق التي تشهد تجمعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أنه تم إنشاء سوقًا حضاريًا في منطقة توشكى بحلوان، قريب من المحطة التي كانوا يجتمون حولها، ذاكرًا أنه يتم مطاردة أي مخالفين لمنعهم من الرجوع إلى المنطقة المحيطة بالمحطة.

وأشار إلى عقد المحاقظ لاجتماع للجنة العليا للأسواق في المحافظة لحماية تواجد الباعة الجائلين في الأسواق، مضيفًا أن هناك التزامًا أمس، من الباعة والمحالات العامة بالإجراءات الاحترازية.

وذكر أن أعداد المخالفات انخفضت أمس عن الأيام الماضية، مناشدًا الماوطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتجنب التجمعات.

