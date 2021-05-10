أعلنت دار الإفتاء المصرية عن استطلاع هلال شهر شوال وإعلان موعد عيد الفطر المبارك، غدًا الثلاثاء، لافتة إلى إعلان نتيجة استطلاع الهلال على التليفزيون المصري في كلمة للأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، مفتي جمهورية مصر العربية.
ونشرت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الصفحات التي تعلن نتيجة الاستطلاع في بث مباشر بعد المغرب بنصف ساعة، ومنها صفحة جريدة «الشروق» على فيسبوك.
غدًا الثلاثاء بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر شوال( عيد الفطر المبارك ) وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال على التليفزيون...
Posted by دار الإفتاء المصرية on Monday, May 10, 2021