وزير الزراعة يبحث مع نظيره الإيفواري تعزيز التعاون في المجالات المختلفة

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بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مع نظيره الإيفواري كوبنيان كواسي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الزراعية المختلفة.

جاء ذلك على هامش مشاركة القصير في مؤتمر مكافحة التصحر (COP15) المنعقد حاليا بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

كما بحث الوزيران التعاون الفني في المجالات الزراعية المختلفة منها البحث العلمي واستنباط الأصناف ذات الإنتاجية العالية في الأرز، وكذا التدريب وبناء القدرات بالمركز المصري الدولي للزراعة.

وخلال اللقاء، استعرض القصير التجربة المصرية والنهضة التي تشهدها في مجال الزراعة والمشروعات القومية الكبرى من أجل تحقيق الأمن الغذائي.

ووجه وزير الزراعة الدعوة لنظيره الإيفواري لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، وسلمه نسخة مقترحة من مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي بشكل عام يتم توقيعها في القاهرة، مشيرا إلى أن زيارة الوزير الإيفواري ستكون فرصة للاطلاع على النهضة التنموية في قطاع الزراعة المصري.

من جانبه، أعرب وزير الزراعة الإيفواري عن إعجابه بما عرضه نظيره المصري، وخاصة في مجال زراعة الأرز، نظرا لأنه يعتبر من المحاصيل الاستراتيجية الهامة غذائيا للشعب الإيفواري.

وأضاف أنه سيرسل وفدا فنيا للقاهرة، للاطلاع على الخبرة المصرية في المجالات الزراعية المختلفة، على أن يلحق بهم لحضور اجتماع موسع للجانبين لمناقشة كافة أوجه التعاون المشترك بين مصر وكوت ديفوار.

في سياق متصل، بحث القصير مع رسلان أدلجارييف مستشار الرئيس الروسي ومبعوثه الخاص لتغير المناخ، التعاون الثنائي وتسهيل إجراءات تبادل السلع الزراعية بين مصر وروسيا.

وتناول اللقاء استعدادات استضافة مصر لقمة المناخ القادمة بشرم الشيخ في نوفمبر القادم.