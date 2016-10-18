مقتل صحفيتين في المكسيك والحصيلة ترتفع إلى 11 صحفيا خلال العام الجاري

قال ممثلون للادعاء إن صحفيتين قتلتا في ولاية فيراكروز بشرق المكسيك يوم الاثنين ليرتفع عدد الصحفيين الذين قتلوا في البلاد منذ بداية العام الجاري وحتى الآن إلى 11 صحفيا.

وجرى إطلاق النار على يسينيا موليندو وشيلا جارسيا، وهما مديرة ومصورة موقع "إل فيراز" الإخباري الإلكتروني، خارج مبنى تجاري في كوزولياكاك، على بعد حوالي 570 كيلومترا جنوب شرق مكسيكو سيتي، وفقا لتقارير محلية.

وقال مكتب المدعي العام في فيراكروز إنه تم فتح تحقيق في الوفيات وإن "جميع خطوط التحقيق ستستنفد، بما في ذلك نشاطهما الصحفي".

وفي الأسبوع الماضي، عُثر على لويس إنريكي راميريز، وهو صحفي معروف، مقتولا في شمال غرب المكسيك. وكان تاسع صحفي يقتل هذا العام في المكسيك، التي تعد واحدة من أخطر الدول في العالم بالنسبة للصحافة.

وكان راميريز، الذي يتمتع بخبرة 40 عاما، كاتب عمود سياسي في صحيفة "إل ديالو" الرئيسية في سينالوا، ومؤسس البوابة الإخبارية "فوينتيس فيديديجناس".

واعتبرت منظمة مراسلين بلا حدود المكسيك أخطر بلد بالنسبة للصحفيين في عام 2021 للعام الثالث على التوالي.

ووفقا للتقرير السنوي للمجموعة، قتل سبعة صحفيين بسبب عملهم في الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية العام الماضي. وجاءت أفغانستان في المرتبة الثانية بست عمليات قتل.