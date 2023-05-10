 لحظة إطلاق رشقات صاروخية من غزة.. والاحتلال يكثف غاراته على القطاع - بوابة الشروق
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لحظة إطلاق رشقات صاروخية من غزة.. والاحتلال يكثف غاراته على القطاع

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 10 مايو 2023 - 2:08 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 مايو 2023 - 2:10 م

بثت وسائل إعلام فلسطينية، لحظة إطلاق رشقة صــاروخية من قطاع غزة؛ على مستوطنة سديروت ومحيطها عند الحدود الشمالية المتاخمة للقطاع.

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