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بثت وسائل إعلام فلسطينية، لحظة إطلاق رشقة صــاروخية من قطاع غزة؛ على مستوطنة سديروت ومحيطها عند الحدود الشمالية المتاخمة للقطاع.
تغطية صحفية: "لحظة اطلاق رشقة صــاروخية من غزة تجاه الأراضي المحتلة، قبل قليل". pic.twitter.com/oyXT8QpEpd
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 10, 2023
تغطية صحفية: "لحظة اطلاق رشقة صــاروخية من غزة تجاه الأراضي المحتلة، قبل قليل". pic.twitter.com/oyXT8QpEpd
تواصل الرشقات الصاروخية حتى اللحظة وصافرات الإنذار لا تتوقف في الغلاف . pic.twitter.com/ZkL38pjyQH
— منصور ريان (@Mansorryaan) May 10, 2023
تواصل الرشقات الصاروخية حتى اللحظة وصافرات الإنذار لا تتوقف في الغلاف . pic.twitter.com/ZkL38pjyQH
بالتزامن مع ذلك، شنّت قوات الاحتلال قصفا صاروخيا على منصة الصواريخ التي انطلقت منها صواريخ المقاومة تجاه المناطق من سديروت إلى عسقلان.
وشنت مقاتلات الاحتلال، ثلاث غارات على مناطق شمال غزة، وهي المناطق التي كانت مسرحا لسلسلة من الغارات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم.
ويأتي رد المقاومة، على تصعيد إسرائيلي بدأ باغتيال قادة سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وما أعقبه من تكثيف في الغارات على القطاع.
وأمس الثلاثاء ، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، من ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 3 من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، هم جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري للسرايا، وكل من خليل البهتيني وطارق محمد عز الدين.
بالتزامن مع ذلك، شنّت قوات الاحتلال قصفا صاروخيا على منصة الصواريخ التي انطلقت منها صواريخ المقاومة تجاه المناطق من سديروت إلى عسقلان.
وشنت مقاتلات الاحتلال، ثلاث غارات على مناطق شمال غزة، وهي المناطق التي كانت مسرحا لسلسلة من الغارات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم.
ويأتي رد المقاومة، على تصعيد إسرائيلي بدأ باغتيال قادة سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وما أعقبه من تكثيف في الغارات على القطاع.
وأمس الثلاثاء ، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، من ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 3 من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، هم جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري للسرايا، وكل من خليل البهتيني وطارق محمد عز الدين.