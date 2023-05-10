بثت وسائل إعلام فلسطينية، لحظة إطلاق رشقة صــاروخية من قطاع غزة؛ على مستوطنة سديروت ومحيطها عند الحدود الشمالية المتاخمة للقطاع.

تواصل الرشقات الصاروخية حتى اللحظة وصافرات الإنذار لا تتوقف في الغلاف . pic.twitter.com/ZkL38pjyQH

بالتزامن مع ذلك، شنّت قوات الاحتلال قصفا صاروخيا على منصة الصواريخ التي انطلقت منها صواريخ المقاومة تجاه المناطق من سديروت إلى عسقلان.

وشنت مقاتلات الاحتلال، ثلاث غارات على مناطق شمال غزة، وهي المناطق التي كانت مسرحا لسلسلة من الغارات الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم.

ويأتي رد المقاومة، على تصعيد إسرائيلي بدأ باغتيال قادة سرايا القدس الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وما أعقبه من تكثيف في الغارات على القطاع.

وأمس الثلاثاء ، استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في قطاع غزة، من ضمنها منازل لقادة في حركة الجهاد الإسلامي، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم 3 من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، هم جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري للسرايا، وكل من خليل البهتيني وطارق محمد عز الدين.