وزير الصحة: تنفيذ 1255 مشروعا خلال 8 سنوات بتكلفة 215 مليار جنيه

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الدولة نفذت 1255 مشروعًا خلال ثماني سنوات بتكلفة 215 مليار جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن عملية التطوير شملت مختلف محافظات الجمهورية سواء من خلال رفع كفاءة المنشآت الطبية أو إنشاءات جديدة بما في ذلك صروح جديدة والتي كان أحدثها المستشفى العام الجديد بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

وأوضح أنَّ أغلب تفاصيل زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمحافظة الغربية كانت حول قطاع الصحة، لافتًا إلى أن المستشفى العام الجديد بطنطا مجهزة بكل الإمكانيات الطبية الحديثة من مختلف الأقسام.

وأشار إلى أنَّ هذه المشروعات الجديدة تساهم في توسيع حجم الخدمة المقدمة للمواطنين، بما في ذلك مركز الأورام الجديد الذي يمكن أن يخدم محافظتين أخريين بجانب الغربية.

ونوه بأن الدولة تحرص على تسريع وتيرة إدخال محافظات جديدة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي بدأت في ست محافظات، ورُصدت في مشروع موازنة العام المالي الجديد مخصصات لتوسيعها.

وشدد على أن المخصصات في الموازنة الجديدة تؤكد مدى اهتمام الدولة بقطاعي الصحة والتعليم، ما يؤكد أن اهتمام الدولة لا يقتصر على الموانئ والصناعة والطرق والكباري والحماية الاجتماعية لكن الاهتمام يشمل مختلف القطاعات.

وأكّد أنه تمت تغطية 60 ألف مواطن لغسيل الكلوي وذلك على نفقة الدولة بأرقى الأجهزة والمعدات، بجانب توفير الحضانات والرعايات المركزة، حيث وصل معدلات الحاجة للأسرّة في بعض المحافظات إلى صفر.

ونوه بأن هناك تطويرًا كبيرًا في إجراء العمليات الجراحية المتقدمة مثل القلب المفتوح والمخ والأعصاب في محافظات لم تكن تشهد مثل هذه العمليات، وذلك في نتاج للدعم المستمر للقطاع الصحي.