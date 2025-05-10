الاتحاد السكندري يتعادل سلبيا مع غزل المحلة في الدوري

تعادل نادي الاتحاد السكندري سلبيًا مع ضيفه غزل المحلة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، لحساب منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على استاد الإسكندرية، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب الاتحاد السكندري.

وتحصل نادي الاتحاد السكندري على ركلة جزاء، بعد لمسد يد على مدافع غزل المحلة، إلا أن الحكم قرر إلغاء ذلك القرار بعد العودة لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نادي الاتحاد السكندري إلى النقطة 24، التي يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة تفادي الهبوط، فيما ارتفع رصيد غزل المحلة إلى النقطة 21، في المركز السابع.