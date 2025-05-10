الشرع يصل البحرين على رأس وفد رسمي

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- نجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كان في استقبال الرئيس الشرع

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، البحرين على رأس وفد رسمي.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" على حسابها بمنصة "إكس".

وأضافت سانا أن "نجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كان في استقبال الرئيس الشرع عند وصوله المنامة على رأس وفد رسمي".

والمنامة هي الوجهة العربية السادسة للشرع، والثامنة دوليا منذ توليه مهام منصبه، وفق رصد الأناضول.

ومنذ توليه منصبه في يناير الماضي، زار الشرع، كلا من: السعودية وتركيا ومصر والأردن وقطر والإمارات وفرنسا.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.