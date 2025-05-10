 المنوفية.. 11 مصابا باختناق في حريق مخزن قويسنا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المنوفية.. 11 مصابا باختناق في حريق مخزن قويسنا

حريق المنوفية
حريق المنوفية
مصطفى الملاح
نشر في: السبت 10 مايو 2025 - 1:32 ص | آخر تحديث: السبت 10 مايو 2025 - 1:32 ص

أُصيب 11 شخصًا بحالات اختناق إثر استنشاق أدخنة كثيفة، نتيجة حريق هائل اندلع داخل مخزن للعبوات البلاستيكية بقرية كفر إبنهس التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قويسنا المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، حيث وصفت حالتهم بالمستقرة حتى الآن.

كانت الأجهزة الأمنية بقويسنا قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع الحريق على الطريق الزراعي بالقرية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، حيث لا تزال جهود السيطرة على الحريق مستمرة وسط انتشار كثيف للأدخنة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق الزراعي المجاور للمخزن، حيث تكدّست السيارات على الجانبين، وسط محاولات من رجال المرور لتسيير الحركة.

ويُجري فريق من النيابة العامة والمعمل الجنائي التحقيق في الواقعة، لمعرفة أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

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