محافظ قنا يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بدشنا

قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، اليوم الاثنين، إنه من المقرر وصول الطلمبات الخاصة بتوسعات محطة مياه دشنا مطلع الأسبوع المقبل للبدء في تركيبها ومن ثم ضخ المياه للمواطنين خلال الفترة القليلة المقبلة.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمدينة دشنا لمتابعة عدد من المشرعات الخدمية بها بمرافقة عدد من القيادات التنفيذية

وأشار الهجان إلى أنه سيتم وصول 2 طلمبة مياه مرشحة قدرة الواحدة منها 200 لتر ثانية سيتم دخولها الخدمة فور تركيبها لحل مشكلة ضعف وصول المياه ببعض المناطق بالمدينة، مؤكدًا أن التوسعات التي تشهدها المحطة سوف تساهم في رفع قدرتها من 400 لتر/ ثانية الي 800 لتر/ثانية بتكلفة مالية تصل إلى 120 مليون جنيه، وشدد على ضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ورديات العمل للانتهاء من تنفيذ المحطة، وفقًا للجدول الزمني المقرر لها .

وفي سياق متصل تفقد الهجان مستشفي دشنا المركزي، موضحًا أن نسبة التنفيذ بالمستشفي وصلت إلى 39% وأن التكلفة الإجمالية لها تصل إلى 214 مليون جنيه وتقام على مساحة 2300م2 وتتكون من 4 طوابق تضم حوالي 43 غرفة بطاقة 85 سريرًا "66 إقامة مرضى - 7 عناية مركزة -12 مبتسرين"، إضافة إلى 4 غرف للعمليات و5 للإفاقة، و8 غرف عزل طبي، ووحدة مركزية لرعاية الأطفال حديثي الولادة، وقسم للحضانات ومراكز الأشعة ومعامل التحاليل، و6 مصاعد كهربائية، كما تضم مبنى مستقلًا للعيادات الخارجية يضم 14 عيادة و2 صيدلية، والغسيل الكلوي سيضم 25 ماكينة ، ومبنى للنفايات، إضافة إلى وحدة مكافحة حرائق وغرف مولدات كهرباء للطوارئ.