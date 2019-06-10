الطفل ياسين أمير: كتبت على باب غرفتي في تصوير زي الشمس «نجم النجوم»

قال الطفل ياسين أمير، الذي جسد شخصية «يوسف»، في مسلسل «زي الشمس»، إن أكثر ممثلة كان يحبها في المسلسل هي دينا الشربيني.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أنه كتب على باب غرفته في تصوير المسلسل «الأستاذ ياسين أمير نجم النجوم».

وأشار إلى إعجاب زملاءه ومدرسيه في المدرسة بدوره في المسلسل، قائلًا: «أنا عجبتهم جدًا».

يُذكر أن مسلسل «زي الشمس»، بطولة كل من دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد داوود، وسوسن بدر، ومن تأليف مريم ناعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.