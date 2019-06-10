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دينا الشربيني: عمرو دياب طاير بنجاح زي الشمس.. وكان بيحسسني إن الحياة حلوة

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 10 يونيو 2019 - 12:57 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 يونيو 2019 - 12:57 ص

قالت الفنانة دينا الشربيني، إن الفنان عمرو دياب، كان من أكثر الداعمين لها أثناء تصوير مسلسلها «زي الشمس».

وأضافت في تصريحات لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن «عمرو دياب داعم قوي لي في حياتي العملية والشخصية، وكان طاير بالمسلسل وفرحان بيه جدًا»، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها عنه.

وأوضحت «عمرو دياب بطبعه جدع، وبيحب الشغل الحلو والناس المجتهدة»، مضيفًا: «هو كان حافظ المسلسل أكتر مني، وكان بيحسسني أثناء التصوير والتعب إن الحياة حلوة».

يُذكر أن مسلسل «زي الشمس»، بطولة كل من دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وأحمد صلاح السعدني، وأحمد داوود، وسوسن بدر، ومن تأليف مريم ناعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.


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