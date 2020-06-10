مسؤول أوروبي يؤكد التمسك برؤية حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفن كون فن بورجسدرف اليوم الأربعاء، على التمسك برؤية حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشدد بورجسدرف لدى اجتماعه مع عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عزام الأحمد في مدينة رام الله، دعم الاتحاد الأوروبي بقوة إحياء عملية السلام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 وفق حل الدولتين.

وبحث الاجتماع بحسب بيان صادر عن حركة فتح "الأوضاع الراهنة في فلسطين في ضوء قرارات القيادة الفلسطينية بالتحلل من كافة الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية والتبعات السياسية المترتبة على ذلك".

وأكد الأحمد أن القيادة الفلسطينية "انتظرت لسنوات تنفيذ هذا القرار الذي اتخذه المجلس الوطني والمجلس المركزي، بعد أن تنكرت حكومة إسرائيل لاتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقات وتفاهمات، والتي بلغت ذروتها بعد طرح الإدارة الأمريكية لخطتها لتصفية القضية الفلسطينية صفقة القرن".

وشدد الأحمد على خطورة مخطط فرض السيادة الإسرائيلية والقانونية على مناطق واسعة من الضفة الغربية ومنطقة الأغوار والتي بدأت بخطوات عملية فيها.

وأكد على التمسك الفلسطيني بحل الدولتين والعودة إلى المفاوضات تحت مظلة الأمم المتحدة في مؤتمر دولي بمشاركة دولية واسعة، وأنه لا بد من إلغاء قرارات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

وعبر الأحمد عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته لموقف الاتحاد الأوروبي والدعم السياسي والمادي الذي يقدمه لشعب فلسطين، مؤكدا ضرورة سرعة اعتراف الدول الأوروبية التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية.

وفي السياق أشادت حركة فتح بقرار لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاتحادي البلجيكي، اليوم والداعي للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة.

وبحسب بيان صادر عن فتح اعتمدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الاتحادي اقتراحا مقدما من الحزب الاشتراكي البلجيكي، يدعو بلجيكا للاعتراف بدولة فلسطين بأغلبية 8 أصوات مقابل رفض 7 أصوات وامتناع اثنين.

وسيتم عرض القرار على جلسة عامة في البرلمان البلجيكي في 16 يوليو المقبل.

وجددت فتح التحذير من مخاطر تمرير قرار الضم الاسرائيلي، مؤكدة في بيان للمتحدث باسمها جمال نزال أن من شأن الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، والجبهة الأوروبية بشكل خاص، أن يشكل ردا وحيدا على أي توجهات إسرائيلية لإحباط حل الدولتين وفرص قيام السلام بناء عليه.