 فيديو.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة - بوابة الشروق
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فيديو.. الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

نور رشوان
نشر في: الخميس 10 يونيو 2021 - 3:40 م | آخر تحديث: الخميس 10 يونيو 2021 - 3:40 م

أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة الحالية.

وقال شاهين، في تصريحات لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الخميس، إنه من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة انخفاضها مرة أخرى، اعتبارًا من غد الجمعة.

وأوضح أن درجات الحرارة العظمى اليوم تتراوح بين 37 و38 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وبين 44 و45 درجة مئوية على محافظات جنوب الصعيد.

وأضاف أنه اعتبارًا من مساء اليوم سيبدأ الطقس في التحسن بشكل نسبي، مشيرًا إلى وجود نشاط خفيف للرياح وهو ما سيقلل من الشعور بحرارة الطقس.


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