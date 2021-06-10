باكستان: 1303 حالات جديدة بكورونا و76حالة وفاة

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أعلنت باكستان، اليوم الخميس، تسجيل 1303 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات في البلاد جراء الجائحة 937 ألفا و434 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 21 ألفا و529 حالة بعد تسجيل 76حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

كما تعافى 1978 مريضا من الفيروس القاتل في يوم واحد، مما يرفع إجمالي حصيلة المتعافين إلى 871 ألفا و669.

وطبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات، بلغ إجمالي الحالات النشطة في مختلف أنحاء البلاد 44 ألفا و236 حالة.