أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس، إعطاء نحو 1.3 مليون جرعة من لقاحات كورونا في ألمانيا خلال يوم واحد.



وبحسب بيانات المعهد اليوم، بلغ عدد جرعات اللقاح التي تم إعطاؤها في ألمانيا أمس الأربعاء مليونا و280 ألفا و338 شخصا.



وجاء في بيانات المعهد أن 47% من الأشخاص في ألمانيا، أو 39.1 مليون شخص، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كورونا، وتلقى 23.9%، أي 19.9 مليون شخص تقريبا، جرعات اللقاح كاملة.



ووفقا لبيانات المعهد، تم حتى الآن إعطاء إجمالي 57.9 مليون جرعة لقاح في ألمانيا.



وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا نهاية العام الماضي، وتم إعطاء الأولوية في بادئ الأمر لمن تجاوزوا 80 عاما، والمقيمين في دور المسنين والرعاية والأطقم الطبية، وأيضا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يزداد لديهم خطر الإصابة بأعراض شديدة من كورونا.



ومنذ الاثنين الماضي يمكن لأي شخص في ألمانيا يرغب في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد أن يطلب موعدا للحصول على اللقاح. فمع نهاية تحديد أولويات اللقاحات - التي كانت تقتصر على اللقاحات لمن هم في الستين أو فوق الستين وبعض الفئات ذات الأولوية - يمكن الآن لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما أو أكثر - من الناحية النظرية - تلقي جرعة لقاح مضاد لكورونا. ولكن لن تكون هناك جرعات كافية للجميع في الوقت الحالي.