إحالة المتهم بقتل ابنة عمته في قنا لمفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات قنا، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق شخص لفضيلة مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه؛ لقيامه بقتل ابنة عمته وسرقة أموالها.

تعود أحداث القضية للعام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا باشتعال النيران في منزل بقرية الأشراف الشرقية بمركز قنا، ومصرع فتاة ونجاة طفلة، حيث كشفت التحريات أن وراء الحادث شبهة جنائية.

وتبين أن مرتكب الحادث ابن خالة المجني عليها المدعو "عبد الرحمن ح. ع" ٢٣ سنة، حاصل على دبلوم صناعي، حيث طلب منها مبلغًا ماليًا فرفضت وبعد يومين زارها في منزلها وأصر على الحصول على مبلغ مالي لمروره بضائقة مالية ولكنها أصرت على الرفض، فقام بمغافلتها وانهال على رأسها بقطعة حديدية حتى تأكد من وفاتها وسرق ١٥ ألف جنيه كانت في منزل القتيلة ثم أشعل النيران في المنزل لإخفاء معالم الجريمة وفر هاربا.

وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الحادث، وقال إن المجني عليها كانت تملك أموالًا كثيرة وتساعد الكثيرين من أهل القرية خاصة في زواج الفتيات وكانت تلبي مطالبي المالية، ويوم الحادث ذهبت إلى منزلها وجلست معها فترة في المنزل وطلبت منها مبلغ مالي كبير فرفضت وغافلتها وقمت بضربها بقطعة حديدية ففقدت وعيها وأخذت مبلغ ١٥ ألف جنيه، ثم أشعلت النيران في المنزل لإخفاء معالم الجريمة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسي سراج، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى وأحمد عبد الحي قورة، وأمانة سر صلاح فراج، وعلاء سلوك.