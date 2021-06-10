عمرو عاكف يكشف كواليس تحضير فيلم «مش أنا» لتامر حسني

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كشف المونتير عمرو عاكف، كواليس تحضير فيلم "مش أنا" للنجم تامر حسني، المقرر طرحه في دور العرض يوم 23 يونيو الجاري.

وكتب عاكف عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "الحمد لله مجهود كبير جدًا.. بشكر شريكي وأخويا ونصي الثاني إسلام عاكف على المجهود الجبار وشغل مونتاج أكثر من سنة ونصف حتى يخرج الفيلم بهذا الشكل وأندرو المونتير المساعد مقصرش لحظة".

وتابع: "كان هناك أكثر من 1000 cut في الفيلم جرافيكس واللي مستحيل يتعرف أن الشغل ده جرافيك.. وشرف ليا الشغل مع المجموعة المحترمة المجتهدة اللي بيجمعنا إننا عايزين نعمل حاجة مختلفة.. الحمد لله".

ويسلط الفيلم الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضون لضغوطات نفسية واجتماعية ومحاولتهم في إيجاد حلول جادة لمواجهة مشاكلهم.

وتدور أحداثه حول حالة نفسية تصيب أحد الشباب ويدعى "حسن"، الذي تربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة، ويحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن لمراعاتها والعناية بها.

"مش أنا" قصة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، ويشاركه عدد من النجوم، أبرزهم: ماجد الكدواني، حلا شيحا، سوسن بدر، ومن إخراج سارة وفيق.